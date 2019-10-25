Conmemoran 74 Aniversario de Fundación de la ONU

Con la asistencia de autoridades civiles y militares, así como de integrantes de la Mesa Redonda Panamericana, este día se efectuó la ceremonia de conmemoración del 74 aniversario de la Fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, evento que tuvo como marco la plaza panamericana, en el corredor de la Macroplaza.

Blanca Yazmina de Hoyos Miwa, hizo referencia ante los asistentes, de la relevancia del organismo, creado al concluir la segunda guerra mundial, con la participación de países, para garantizar la paz y el desarrollo en el mundo y evitar una tercera guerra mundial, que puede ser de consecuencias indescriptibles.

Manifestó en su mensaje, lo trascendente del aniversario, debido a los momentos tan difíciles que se viven en regiones del mundo como; Hong Kong, Bolivia, Venezuela, Cataluña, España, Chile, así como en México y resaltó la importancia de analizar y reflexionar acerca de lo que sucede.

“La ONU nació oficialmente el 24 de octubre del año 1945 y afilió en ese año a 51 estados soberanos, donde resaltó la afiliación de Sudan del Sur”, y con la asamblea del 14 de julio de 2011, suman ya a la fecha en total 193 países que son miembros de la ONU.

De Hoyos Miwa, agregó que la ONU proporciona mecanismos para ayudar a resolver controversias entre los países y adoptar medidas con casi todas las cuestiones que interesan a la humanidad.

En el acto, se efectuaron honores a la enseña nacional y la entonación del Himno Nacional Mexicano y participó a nombre del Ayuntamiento, con el discurso oficial, Eloy Rivera Álvarez, quien reseñó los propósitos de la ONU.

Presidieron la jornada el alcalde Roberto De Los Santos; el comandante de la Guarnición Militar General Brigadier D.E.M. Gilberto Martínez Martínez; la presidenta de la Mesa Redonda Panamericana Ma. Magdalena Fernández de Luna; en representación de los Servicios Regionales Educativos Héctor Rojas Villalobos y la presidenta del Sistema DIF Martha Alicia Cisneros Rodríguez.