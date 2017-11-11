Consiguen mas fondos para obra

Ciudad Acuña, Coah.- Obras por más de 2 millones de pesos, 4 al menos, podrían ejecutarse al existir ahorros de las obras asignadas y aumentos de casi 1.3 millones de pesos en las participaciones que CAPUFE entrega a la Administración municipal del cobro del peaje del Puente Internacional entre Acuña y Del Río.

Estos ahorros y aumentos de las participaciones de Caminos y Puentes Federales, permitirán incrementar la inversión de este 2017.

Carlos Castro Alfaro, director de Obras Públicas de la Administración municipal así lo estableció a su regreso de Saltillo donde estuvo en la mesa de CAPUFE.

Dijo que ahí mismo se planteó la posibilidad que de manera conjunta estado y municipio puedan ejecutar una obra con los recursos del 2018 que sería el bulevar La Misión que se haría con concreto hidráulico.

Mencionó que la buena nueva sobre el incremento de las participaciones que se entregarán a Acuña alcanzan el millón 300 mil pesos más que se entregaran para obras aquí.

Además dijo que el delegado federal de CAPUFE en Coahuila Amaro Olivares, quiere venir a inaugurar la obra de alumbrado para saludar al alcalde Evaristo Pérez Rivera

También dijo que hay ahorros en los proyectos que se ejecutan aquí con estos recursos de CAPUFE y que están aún en proceso otras como el vado de Fundadores y la tercera etapa de alumbrado en el sur poniente que esta para el 18 como fecha de entrega

Dijo que se tiene ya un paquete de proyectos uno de ellos cambiar el alumbrado de la calle Guerrero y la señalización horizontal del sur poniente y que en realidad se llama Atilano Barrera y el eje central Evaristo Pérez así como comprar material para reparar los semáforos y modernizarlos, esto con recursos del 2017.