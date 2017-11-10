Contará Clínica 13 con alta tecnología

Cd. Acuña, Coah.- Con una inversión superior a los 640 mil pesos, el Hospital General de Sub Zona (HGSZ), número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), contará con equipo de tecnología de punta para la realización de ultrasonidos en cuarta dimensión.

A través de la dirección regional de Comunicación Social, se dio a conocer que además de fortalecer los diagnósticos médicos, con el equipo se evitará que quien lo necesite tenga que ser enviado a una unidad foránea.

Personal especializado se encarga de instalar el sofisticado aparato que, junto a los dos existentes, se tiene capacidad para realizar de 60 a 100 estudios diarios, en dependencia de los requerimientos médicos.

La supervisión de los trabajos de instalación del nuevo equipo, están a cargo de la delegación estatal del IMSS y del director del hospital General de Subzona 13, doctor Juan Francisco Tejeda Ramírez.

Los servicios más comunes que se realizan son ultrasonidos abdominales, de glándula mamaria, tiroides, venoso y arterial superiores e inferiores y obstétrico para edad gestacional.

Respecto al equipo cuatridimensional, su calidad de dopper, que es la parte del ultrasonido que apoya para realizar estudios de flujo arterial y venoso en cualquier parte del cuerpo, la apariencia que emana es en tiempo real, no estática, se ve la imagen moverse.

La puesta en marcha de este aparato evitará que se sigan enviando a unidades foráneas -usualmente a Saltillo, Monterrey y Piedras Negras-, a pacientes que requerían la atención con ultrasonido doppler.

Se mantiene la línea de trabajo establecida por el director general del Seguro Social, Mikel Arriola Peñalosa, para dotar a las unidades de los equipos necesarios para ampliar y agilizar el servicio a los derechohabientes.