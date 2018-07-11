Continúa investigación sobre robo en dormitorio de  sacerdote

Continúa con las indagaciones sobre el robo cometido en el dormitorio del sacerdote José Luis Hernández, reportado por parte de la Fiscalía General del Estado a través de la Policía Investigadora.

Para no entorpecer las investigaciones, no se han dado a conocer más detalles sobre los avances de la investigación, pero se aseguró que no se quitaría el dedo del renglón hasta dar con el responsable.

Por el momento se sabe que el responsable se llevó de la oficina una laptop, mientras que del dormitorio del párroco un iPhone, además de 200 pesos en morralla.

Este robo puede tener relación con el atraco realizado la semana pasada en la Iglesia Cristo Rey, donde se llevaron 25 mil pesos en efectivo, todo un reto tiene el comandante Raúl Soto de la Policía Investigadora en relación a este par de robos.