Continúa la búsqueda

Oficiales del departamento de Bomberos y Protección Civil, continúan con la búsqueda de los hermanos Chávez Morones, extraviados en las aguas de la Presa La Amistad en la bolla 17.

Al la búsqueda se volvieron a unir compañeros pescadores de la cooperativa en espera de algún resultado positivo.

Los hermanos Francisco Javier y Alfredo de 28 y 26 años aparentemente se introdujeron a dichas aguas desde el martes por la noche, como lo hacían constantemente, pero en esta ocasión no regresaron a tierra firme, lo que preocupó a sus compañeros que dieron aviso a las autoridades.

El comandante de Bomberos, indicó que se hicieron los recorridos por los alrededores de las boyas existentes pero no se encontró a nadie.

Ahora harían la búsqueda en los islotes esperando encontrarlos sanos y salvos.

Hasta el momento de redactar esta información no se había logrado dar con el paradero de este par de pescadores.