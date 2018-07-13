Contrajo matrimonio primer pareja de mujeres

Cd. Acuña, Coah. -De un total de 122 parejas de contrayentes que se inscribieron para participar en el programa de Bodas Comunitarias a cargo del DIF municipal, este viernes solo cien de ellas concretaron su enlace matrimonial ante representantes de las oficialías del Registro Civil Estatal 1 y 2.

El evento que se celebró en las instalaciones de la Infoteca municipal, siendo testigos la directora del DIF Ninfa Leticia García Copado, la regidora Victoria Martínez Ornelas, representante del alcalde, así como familiares de las parejas.

Entre estas, la pareja formada por las mujeres Marisa Rivas Rivas y Yajaira Jazmín Rodríguez Robles, cumplió con los requisitos que establece la ley del estado de Coahuila que autoriza la unión de personas del mismo sexo, informó Nancy Liliana Cázares Carrillo, coordinadora del programa Certeza Legal.

Explicó que las parejas que solicitaron su inscripción al programa de Bodas Comunitarias, cada una cubrió el costo de 500 pesos, recurso con el que se pagaron los trámites correspondientes de la papelería y la práctica de los análisis prenupciales.

La coordinara del programa de Bodas Comunitarias, mencionó que la convocatoria se hizo respetando los derechos de las y los ciudadanos participantes, así como a todas las manifestaciones de amor apegada a la ley y los requisitos exigidos por la misma norma.

“Se da así certeza legal a estas cien parejas que se unieron en matrimonio, y es un beneficio para la población ya que la familia es el núcleo de una sociedad y al momento de darles legalidad a cada matrimonio, las parejas quedan protegidas por cualquier circunstancia futura para ellos como para sus familias”, agregó.

Nancy Liliana Cázares Carrillo, coordinadora del programa Certeza Legal.

Contrajeron matrimonio cien parejas