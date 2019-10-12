Contratará IMSS 680 empleados

El Instituto Mexicano del Seguro Social contempla que serán aproximadamente 680 plazas las que se asignarán a la plantilla del nuevo hospital regional que se construye en Acuña las que deberán cubrirse, entre las que se considera la búsqueda de médicos para las especialidades.

El doctor Hafid Gómez Lara-Mier, subdelegado del IMSS, en Acuña, dijo que al interior de esta delegación se establece la estrategia que se formula para hacer la atracción del talento médico con diferentes autoridades, para cubrir los diferentes giros laborales, por lo que será necesario acudir al draft de médicos, que se realizará durante los primeros meses del próximo año en la ciudad de México.

“Sin duda el panel de oferta para los médicos que presentará el IMSS, será atractiva, además de los incentivos que plantean autoridades locales y estatales”, agregó el subdelegado.

La selección del personal, es una labor interdisciplinaria de varias dependencias de la delegación del IMSS, que trabajan de forma coordinada para cumplir con esta parte de la contratación con el apoyo de dependencias, autoridades del estado y municipio, para poder hacer atractivo las oportunidades laborales y lograr que los médicos vengan a esta frontera.

El doctor Lara Mier expresó que se cuenta ya con la plantilla de médicos especialistas que existen actualmente en IMSS Acuña, pero será necesario reforzarla con médicos foráneos.

Agregó que en el Draft que se efectuará en la capital del país, se llevarán ofrecimientos que garanticen vivienda a los médicos, educación para los hijos, incentivos municipales, de las empresas, pero además las que les ofrecerá el IMSS, contempla que sean muy atractivas, para convencerlos de que se coloquen en esta frontera y se asegure contar con los especialistas que se necesitan, apuntó.