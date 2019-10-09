Convierten vivero en "elefante blanco"

Un vivero que estuvo tres años en producción de tomate y chile para la comunidad, hoy es un “elefante blanco”; una inversión millonaria que está sin uso y en deterioro.

Durante tres años operó este vivero con apoyo a la comunidad, que se beneficiaba con el tomate y chile jalapeño que se vendía a precio muy económico.

Hace cerca de cuatro años que este vivero dejó de funcionar sin que se recuerde la inversión inicial, pero fue muy fuerte.

Hoy el apoyo que ya no se entrega, pero hoy la SAGARPA buscará ponerlo en funcionamiento es un proyecto que posiblemente no esté aun aterrizado.

Se buscaría que la sociedad de padres de familia y los jóvenes alumnos puedan involucrarse para que valoren como se producen los alimentos que se consumen.

El vivero de cerca de 100 metros cuadrados está ubicado en una parte del terreno de la escuela secundaria Luis Donaldo Colosio.

Es un vivero que pese a tener casi cuatro años en abandono, estaba bien construido y aún no refleja daños importantes.

Es un vivero que de rescatarse y ponerlo en manos capacitadas, podría generar alimentos para la comunidad.