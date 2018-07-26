Convocará Diputado Lenin Pérez a Protestar Contra Telmex

Cd. Acuña, Coah.- El diputado federal electo Lenin Pérez Rivera anunció que convocará a los integrantes de la sociedad civil para protestar contra la empresa Teléfonos de México (TELMEX) ante las serias deficiencias del servicio de internet, que ya está afectando en Acuña a todas las actividades de producción de los industriales, empresas y del comercio.

Incluso se afecta al sector educativo: “El servicio de internet que ofrece Telmex es de lo peor que existe, con fallas permanentes en su sistema de la fibra óptica”, dijo.

Sin embargo, se va a agotar el diálogo con esa empresa para obtener respuesta a esta demanda, agregó Pérez Rivera.

“Pero en determinado momento se pedirá el respaldo de la sociedad para realizar una contundente protesta pública que se hará a las afueras de las instalaciones, por las condiciones precarias del servicio”, sostuvo.

Desde hace mucho tiempo Telmex no ha hecho inversiones importantes en Acuña pese al crecimiento rápido que se ha registrado, generando necesidades de cobertura con el sistema de internet que sea eficiente para todos los sectores de la ciudad, incluyendo el área doméstica.

“Ahora el internet no es un lujo sino una real necesidad como en cualquier parte del mundo, para el desarrollo”, aquí el servicio es de lo peor, con constantes fallas, y no existe la cobertura, creando falta de competitividad y desventaja para la ciudad.

Lenin Pérez Rivera informó que muchas empresas y el comercio han tenido que recurrir a la contratación de servicios de empresas de Estados Unidos para el internet, todo esto por la pésima calidad de Telmex. “Es un tema que no se puede seguir postergando y así como se han hecho otras demandas, con marchas y plantones, se exigirá a esa empresa que responda a las necesidades de la ciudad”.

El diputado federal electo dio a conocer que se invitará al Gobierno municipal y a todos los sectores de la sociedad para que se sumen a esta protesta, que se realizará en los primeros días del mes de agosto.

Lenin Pérez Rivera, diputado federal electo, convocará a protesta contra Telmex.