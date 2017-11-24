Corto circuito en departamento alarma a vecinos

En un departamento de una vecindad, se registró un corto circuito causando alarma en los vecinos, el incidente fue controlado de inmediato por oficiales del departamento de Bomberos.

Se dijo que el incidente ocurrió ayer en los primeros minutos en un departamento ubicado en la calle Matamoros número 1540 casi esquina con Rayón.

El responsable de esta vecindad, Gilberto Martínez Jiménez, de 38 años, dijo que el corto circuito fue en un tomacorriente de donde salen varios cables para alimentar otros pequeños departamentos.

Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores quedando en un susto, pero la presencia de las unidades de Bomberos provocó la alarma de los vecinos del sector.