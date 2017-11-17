Crece 10% ocupación hotelera en la frontera

Ciudad Acuña, Coah.- La ocupación hotelera en esta frontera se elevó un 10 por ciento comparativamente con el 2016.

Gustavo Cárdenas Aguilera, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acuña así lo confirmó.

Dijo que mientras que el año pasado ésta en promedio alcanzó el 35 %, este año va un 45.

Cárdenas Aguilera dijo que con estos porcentajes se puede trabajar sin pérdidas pero los márgenes de utilidad aún son bajos por lo que esperan que en el 2018 mejore aún más.

“Ya vemos más visitantes de los Estados Unidos en las calles de nuestra ciudad y muchos de ellos pernoctan los fines de semana en nuestros hoteles”, dijo.

Mencionó que de hecho este mes de noviembre es bajo en la ocupación pero que en diciembre mejora mucho con quienes acuden a visitar a sus familiares que radican aquí.

Cuestionado sobre si afectará la cabalgata Acuña-San Carlos que se pospuso o bien, incluso podría cancelarse dijo que en realidad esta no dejaba mucha ocupación en los hoteles locales, quizá sí había derrama pero a restaurantes y comercios, no a la hotelería local.

Dijo que aún deberá trabajarse en la promoción de Acuña en el extranjero para recuperar los índices de visitantes que se tenían hace unos 10 o 15 años atrás y donde ésta era una de las principales actividades económicas que generaban empleo y ocupación laboral de los acuñenses.