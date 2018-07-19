Crece ataque contra mascotas indefensas

Ciudad Acuña, Coah.- Son asesinos en potencia y en proceso de formación; fuerte pero asertiva la frase, el psicólogo Iván Moreno Carrera afirma que así empiezan sin sentir compasión por los animales y cada vez se vuelven más despiadados, más sádicos para infringir dolor a estos y terminan en este proceso siendo asesinos de personas a veces seriales.

En un estudio revela que quienes son asesinos seriales, o bien fueron niños maltratados en el seno del hogar o bien empezaron precisamente maltratando a los animales.

Hoy aquí hay un fenómeno de desmoralización social de perdida de la incivilidad y la falta de piedad, en el que están insertos los jóvenes, los niños y hasta los adultos.

A pocos o casi a nadie le importa que un animal sufra agresiones, de hecho se hace casi un espectáculo morboso y sádico pero que cada vez se ve como más normal.

El mundo empieza a desinteresarse por lo que le pasa a los animales y ello nos deshumaniza.

El número de ataques graves a mascotas, perros y gatos, por adolescentes y jóvenes, está al alza y hay casos tan graves de daño con machetes o flechas y postas o diábolos.

Leopoldo Chavarría Galindo dijo que esto puede derivar en un problema social ya que estos jóvenes intensificarán sus acciones, ya no solo contra mascotas sino contra personas.

En casi dos semanas de vacaciones ya se han dado más de 10 agresiones a perros y gatos, muchos graves, otros con pérdida de las vidas de los animalitos.

Aquí si cabe la frase, “cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perro”.