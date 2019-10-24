Cuarentón tumba a menores de su moto

Con golpes y laceraciones que ameritaron la atención de la Cruz Roja y su traslado a un nosocomio local, resultaron dos adolescentes al caer de su motocicleta en la viajaban, debido a un irresponsable conductor que invadió carril en su vehículo.

Estos hechos sucedieron la tarde del martes sobre el libramiento Sur Poniente, a la altura de fraccionamiento Santa Rosa, en un principio se decía que había sido un atropellamiento.

Al llegar los elementos de Seguridad Pública y realizar las primeras indagaciones se dan cuenta que los menores Massiel López de 15 años y su acompañante María Morales de 14, viajaban a bordo de la motocicleta de manera normal, cuando repentinamente el responsable Fausto Magadan Flores de 42 años de edad, quien conducía un vehículo de la marca Chevrolet Cavalier modelo 1992 en color café, invadió el carril.

Lo que provocó una frenada en seco del motociclista y su caída, pero no sin antes impactarse contra una barda perimetral de una escuela de este lugar.

Los adolescentes fueron trasladados de inmediato a la Clínica 13 Instituto Mexicano del Seguro Social para su observación médica, mientras que Fausto Magadan quedaba detenido para ser canalizado al Ministerio Público y se responsabilizará por este incidente.