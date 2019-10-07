Dan apoyos del 68 y Más

Personal del gobierno federal, conocidos como servidores de la nación, hicieron la entrega correspondiente a los pagos del bimestre de octubre-noviembre, a los beneficiarios de la pensión para adultos mayores, del área rural, del programa 68 más.

Los beneficiarios fueron convocados para que acudieran a las áreas del lobby del Palacio Municipal, donde se atendió personalmente y en efectivo se liquidó este concepto.

Juan Pablo Santiago, informó que son 291 personas, las que recibirán su pago equivalente a 2,550 pesos, durante los días 7 y 8 de octubre y del 9 al 11, se tiene planeado pagar a 480 beneficiarios más del municipio de Jiménez.

Dijo que, con tiempo, los servidores de la nación, estuvieron haciendo el llamado y enviándose notificaciones a domicilio.

Explicó, que hay personas que por enfermedad no pueden acudir, por lo que se busca la representación familiar, para que no se queden sin recibir este apoyo económico.

En este caso, la mayoría se trata de personas de edad avanzada, a quienes se les está dando mayor facilidad y agilizando los pagos, y que no tengan contratiempos al recibir este recurso.

Por lo que hace a los pagos que se hacen a través de las liquidadoras, que son Telecom y Bansefi, responsables, se ha vigilado que sea eficiente la atención y que dé solución a los beneficiarios, agregó.

La entrega de los recursos, se realizó en la parte baja del Palacio Municipal, donde por parte del Ayuntamiento de Acuña, se asignó personal para reforzar la atención a la población beneficiaria.