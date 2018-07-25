Dan buenos resultados primeros estudios para buscar agua que dote a la UTCA

Ciudad Acuña, Coah. -Los primeros estudios realizados en áreas cercanas a la Universidad Tecnológica de Acuña, para ver si es viable perforar un pozo profundo fueron positivos afirmó el rector de la UTCA, Luis Manuel Navarro Galindo, quien ayer dialogó con el gerente de Simas, Sergio Garza Castillo.

Dijo que hay dos opciones para abastecer a la universidad del vital líquido, uno la perforación de un pozo y otro interconectarla a la red.

Mencionó que el gobierno del estado tiene firmado convenio con la empresa Amistad que donó los terrenos para agua, pavimentación del camino y energía eléctrica.

Obras que beneficiarán enormemente a los propietarios de los predios al adquirir una enorme plusvalía.

Edificio de la universidad que está en construcción y que en octubre se espera esté concluida la obra que será cuando requerirá de los servicios para poder funcionar.

La universidad, que aquí es la tercera opción de una escuela pública a nivel licenciatura podría albergar a más de 2 mil alumnos al menos está en proyecto así sea.

También es de las pocas que hay en la entidad con el plus de ser bilingües e internacionales con lo que los alumnos que egresen de ellas hablarán inglés y se comunicarán en este idioma con el lenguaje técnico que se requiere en la carrera que elijan que son tres.

Así mismo la internacionalización establece que sus títulos serán válidos en Canadá y Estados Unidos, además de México, hecho que apenas si dos o tres universidades privadas tienen.

Recién se dio a conocer que también entrarán al programa de Educación Dual, que significa que algunos alumnos podrán ingresar a concluir sus estudios en alguna de las empresas de la localidad con lo que se da prioridad a las empresas locales para la formación de mandos ejecutivos y técnicos.

Escuela donde además hay dos opciones de titulación la primera como técnico superior universitario en dos años y la segunda como ingeniero en 4.

Las carreras que se ofertan son mecatrónica, logística y automotriz las tres ingenierías.