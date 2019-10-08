Darán pensiones a discapacitados

En total son 12 órdenes de pago, las que se autorizaron en la modalidad de becas de discapacidad para habitantes del área rural y 221 órdenes para beneficiarios del área urbana, mismos que podrán ser cobrados a partir del 14, al 22 de octubre, informó la encargada del módulo de pago, del gobierno federal Asbel Jiménez López.

Dijo, que se entregará el beneficio, solo a quienes acrediten la discapacidad, por la que solicitaron apoyo del programa del Gobierno Federal, y deberán presentar un certificado que sea expedido solo por un CRI, el IMSS o la Secretaría de Salud, que son las dependencias autorizadas.

“Los certificados que emiten médicos, no serán aceptados para hacer efectivo el cobro de la beca económica, del gobierno federal”, así lo establece el lineamiento.

Asbel Jiménez, dijo que el censo que se efectuó para enlistar a las personas, contempla a personas con discapacidad intelectual, psicológica, o padecimientos de esquizofrenia, padecimientos que deben estar certificados plenamente, para que sea aceptado el trámite de pensión.

Dentro del rango de discapacidades, también está la motriz, la múltiple que afecta a personas y las mantiene postradas en cama, así como la visual, auditiva y de habla, lenguaje como mudez.

Exhortó a no hacer mal uso del programa de becas de discapacidad, ya que se debe hacer llegar el beneficio a quienes realmente necesitan el apoyo económico.

“Quien trate de engañar al programa será detectado y en su momento se procederá legalmente”, agregó. El programa no es universal, ya que solamente quien tenga una discapacidad real será integrada.

De acuerdo al padrón que se levantó en la región, son más de 2 mil personas las que están inscritas, y están contemplados en la primera etapa, las de cero a los 29 años y la segunda de 30 a 67 años, en la segunda etapa, apuntó.

Asbel Jiménez López, responsable del módulo de pago de becas.