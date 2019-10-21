De nueva cuenta a sacar el suéter

Con temperaturas máximas de los 30 grados a partir del martes de esta, el otoño se hará sentir cada vez más.

De acuerdo al pronóstico del clima para el martes las temperaturas de la semana estarán debajo de los 30 grados centígrados sobre cero las máximas y mínimas hasta en los 11.

Al fin las temperaturas calcinantes se dejarán ya de sentir con el avance del otoño que lleva casi un mes; así lo confirmó Javier Félix, director de Protección Civil.

Añadió, que este año ha sido muy atípico tanto con las lluvias, vientos, temperaturas que será difícil pronosticar como vendrá el invierno, aunque se prevé que será muy frío y seco.

A partir de mañana martes, el reporte del clima prevé temperaturas máximas entre los 28 y 23 grados centígrados como máximas con lo que se bajan más de 10 grados a este clima que se mantenía arriba de los 35 grados sobre cero a la sombra como máxima.

Las mínimas estarán entre los 9 y 17 grados centígrados, lo que representa para esta área un clima muy agradable.

Las lluvias no estarán presentes, aunque hay entre un 10 y un 20 por ciento de probabilidades de precipitaciones pluviales.

Los vientos se mantienen en el área con rachas violentas de más de 60 kilómetros por hora hecho también fuera de lo normal.

El cambio climático sigue incidiendo aquí y con serias modificaciones que preocupan a los ganaderos y ejidatarios.