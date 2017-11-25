Deben endurecer penas por la violencia contra mujeres

Cd. Acuña, Coah.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, la directora de la Asociación Opciones Dignas, A.C., Mayela Chávez Burciaga, afirmó que deben endurecerse en México las penalidades por violencia contra las mujeres, esto porque no debe olvidarse que las mujeres no han alcanzado los niveles de igualdad y aún hay muchos feminicidios a causa de la violencia.

Dijo que pese a que la legislación se ha actualizado en esta materia, lamentablemente aún hay deficiencias entre la gente que se dedica a la impartición de justicia; como jueces y ministros que no atienden los casos con perspectiva de género.

Citó: “En Acuña hay una importante infraestructura para atender la problemática que afecta a las mujeres, como el centro de empoderamiento, el Instituto Municipal de las Mujeres y las asociaciones como Opciones Dignas, que trabajamos de la mano con las autoridades y ministerios públicos”, dijo.

Explicó que Coahuila en específico, tiene una legislación muy importante, pero aún falta mucho camino por recorrer en lo que hace a la normatividad, debido a que hay muy pocas acciones de apoyo a las víctimas de violencia, “No se aplican correctamente las leyes y normas”, insistió.

Comentó que muchas veces las mujeres que se sienten en peligro de muerte, tienen que trasladarse a un refugio, aquí o en cualquier parte del país, y por otro lado muchos hombres causantes de violencia no tocan la cárcel siquiera, y menos son sancionados.

Por ejemplo; el delito de violencia familiar que ahora ya se persigue “de oficio”, en el caso de que no tenga agravantes como lesiones que no pongan en peligro la vida de la víctima, normalmente lo más que puede suceder es que se apliquen sanciones de ocho años, pero con esta penalidad no pisan la cárcel, pues tienen el beneficio de una fianza.

“Entonces ya que casi el 90 por ciento de los casos de maltrato y violencia de mujeres se quedan sin castigo y en ese sentido debe aumentarse las medidas cautelares y prisión para quienes los cometen”, consideró la directora de Opciones Dignas A.C.

Mayela Chávez Burciaga, aseguró que tanto el poder judicial, como el poder legislativo tienen una deuda pendiente con las mujeres, y deben avocarse a mejorar las acciones para erradicar realmente la violencia, pero insistió, debe aumentar la penalidad para hacer frente a este flagelo que afecta a la sociedad.

Asistió a la marcha que se efectuó desde la Presidencia a las instalaciones del DIF Acuña, para celebrar el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, donde participaron organismos, grupos de mujeres y estudiantes.