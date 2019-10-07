Deja Acuña una grata impresión a los visitantes

Contento por los comentarios vertidos, por los visitantes que estuvieron en esta frontera para el Torneo Nacional de Pesca en Embarcación y el Encuentro Nacional de Arte y Cultura, ENAC de los CBTIS del estado, el alcalde Roberto De los Santos dijo, que Acuña se posicionó como un destino seguro y muy hospitalario.

El munícipe local estableció, que estos comentarios, permiten a la ciudad promoverse entre quienes vinieron y estuvieron aquí, dejando una derrama económica importante.

“Hoteles y restaurantes tuvieron un excelente ingreso debido a estos visitantes más 800 que estuvieron en esta frontera desde el miércoles pasado”, dijo.

Toda la semana estuvieron al cien los hoteles hubo actividad cultural con gran nivel en teatro, poesía, oratoria y canto de los jóvenes del CBTIS “nos quedamos sorprendidos con el gran nivel que tienen”.

El viernes arrancó el Torneo de Lobina Negra, y trajo una gran derrama económica, muchos participantes del torneo llegaron desde inicio de la semana para conocer la presa y entrenar, y obviamente se vieron con mucho tiempo aquí e incluso con sus familias.

Estos torneos, resaltan a la ciudad por la cobertura nacional que se les da y promueven nuestra bendita tierra.

Aseveró, que hacía más de 10 años, que no había un evento Nacional de Pesca en Embarcación

Agradeció a la ciudadanía, porque quienes vinieron, dijeron que la gente de Acuña se caracteriza por ser noble, servicial y de trabajo, y se llevaron un buen concepto.

Sobre la visita de los artesanos de Hidalgo que estuvieron aquí este fin de semana, mencionó que se solicitó por el consulado y se les dio la atención y espacio para que conozcamos sus productos y haya un intercambio cultural.

Aseveró, que fue altamente positivo sus comentarios y que los elementos de la corporación policiaca y la comunidad fueron muy bien atendidos.

El alcalde Roberto De los Santos, dijo, que los visitantes que estuvieron aquí al Torneo de Pesca, artesanos de Hidalgo y alumnos del CBTIS de la entidad, se fueron contentos y satisfechos de cómo fueron tratados y la seguridad existente.