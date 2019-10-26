Deja daños materiales por manejar despistado

Sobre la carretera a La Presa La Amistad cruce con el bulevar La Paz a la altura del Parque Industrial Amistad, elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de un accidente automovilístico.

De acuerdo al reporte recabado por esta corporación aparece como responsable Ramiro Morales Maldonado, de 22 años de edad, quien manejaba un vehículo Ford Taurus modelo 2004 en color arena con placas de circulación del estado de Texas.

Este conductor al no tomar su aplicación debida provoca impactar en el costado izquierdo de la parte posterior a una camioneta Chevrolet X Trail modelo 2012 color rojo con placas de circulación del estado de Texas.

La unidad era conducida en esos momentos por Ángel Guerrero Carrión, de 36 años de edad.

En este accidente no hubo personas lesionadas únicamente daños cuantiosos.

Razón por la cual habría de ser canalizado este asunto ante el Ministerio Público especializado en asuntos viales.