Dejan 30 la UTCA

Ciudad Acuña, Coah.- Argumentando que no les gusta el idioma y no pudieron con el, 30 alumnos, que cursaban tetramestre cero en la Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña, dejaran las aulas.

El rector, Luis Manuel Navarro Galindo, dijo que no pudieron con el idioma Ingles que es obligatorio, porque, a partir del segundo año, llevarán todas las materias en este idioma al ser una carrera y universidad BIS, Bilingüe, internacional y sustentable la UTCA.

Con ello se abre la posibilidad a cuando menos 30 jóvenes que tengan certificación del idioma y puedan estar al mismo nivel de los que se quedan, puedan ingresar ya que el tetramestre que cursan era solo para nivelarlos con el idioma que será el que tendrán que dominar, ya que hasta los trámites, se harán en Inglés, ante personal bilingüe.

La universidad dará opciones a los jóvenes de incorporarse ahora ya no solo como mandos medios a las tareas que la industria local maquiladora ofrece sino como personal directivo y ejecutivo ya que la limitante sobre todo para ellos era el idioma.

La institución es de la primera pública que ofrece que serán bilingües y tendrán opción de que sus títulos sean validados para México, Estados Unidos y Canadá, cuando menos, de ahí la internacionalidad que ostenta.

Las tres carreras que actualmente oferta son: mecatrónica, sistemas automotrices y logística y Transporte, primero como técnicos superiores universitarios con 2 años de estudios o sea seis tetramestres y la ingeniería con 4 años o sea 12 tetramestres.

Así mismo señaló que se avanza de manera rápida en la construcción del edificio que albergará esta institución.