Dejan a adultos mayores bajo el sol en espera de su apoyo federal

Ciudad Acuña, Coah.- En espera de recibir sus cambios de tarjetas, por el programa de apoyo federal de 65 o más, adultos mayores soportan temperaturas arriba de los cuarenta grados.

La encargada del programa Gseñaló que van los adultos que no acudieron al mercado y que aún así, es tardado el proceso, por lo mismo deben esperar tomando en cuenta que tiene fecha para la reposición de tarjetas.

Dentro de la espera, se notificó al menos de 5 atenciones por parte de Cruz Roja al no soportar las temperaturas por parte de los mismos adultos mayores, en donde se les revisó la presión y se les hidrató para estabilizarlos.

“Buscamos otros lugar para realizar estos cambios, pero todos los lugares están ocupados por los eventos escolares y en las oficinas es muy pequeño” mencionó Gloria Guajardo.