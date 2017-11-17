Dejó delincuencia muchas adicciones

Ciudad Acuña, Coach.- Las adicciones de los jóvenes, hoy es la secuela más importante y que urge combatir desde los tres niveles de gobierno.

El alcalde, Evaristo Lenin Pérez Rivera, volvió a hablar sobre el tema y aseveró que hoy las drogas son más adictivas, de hecho, dijo, están diseñadas para que causen adicción con dos o tres dosis por lo que urge un combate frontal con acciones sociales que comprenden rescate de aquellos jóvenes que se dedicaron al halconeo y que hoy no tienen oportunidades de trabajo, de entrarle a las escuelas a darles opciones a los jóvenes, de mejorar los salarios de sus padres, de brindar más oportunidades a los desempleados y con menos recursos económicos.

Cuestionó dónde quedaron los 35 millones de pesos que se supone se invirtieron aquí para el combate al delito a través de dependencias estatales.

“ He estado hablando del tema varios días, tenemos que entender que se resolvió el problema de la inseguridad pero se queda una secuela delicada donde hay que hacer un esfuerzo en las tres instancias de gobierno, ya no solo equipar policías sino hacerlo a través de la prevención, nuevos espacios educativos de atención a los chavos de barrio de incorporación a la sociedad, hay muchos jóvenes halcones que no pueden tener trabajo, hoy las drogas que se utilizan están acabando con la vida y salud de nuestros jóvenes, son diseñadas para crear adicción, necesitamos revisar las acciones delictivas, todo está relacionado con ellas, aquí llegaron más de 35 millones a través de Yo soy Acuña, no sabemos en qué se invirtieron”, dijo.

Aseveró que hay que priorizar la prevención a través de acciones de carácter social y que son obligación del Gobierno.