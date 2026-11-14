Coahuila
Coronan a campeones en Deportivo Gámez
Deportivo Riga, Exclusivos y La Juve se consagraron campeones tras las finales de sus respectivas categorías.
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CIUDAD ACUÑA, Coah.- El torneo del Deportivo Gámez concluyó con la coronación de los campeones de primera, segunda y tercera fuerza, luego de disputarse las finales de las tres categorías.
Campeón de Primera Fuerza
En primera fuerza, Deportivo Riga se quedó con el campeonato tras vencer 6-4 a Borrachos FC.
Campeón de Segunda Fuerza
En segunda fuerza, Exclusivos obtuvo el título al imponerse 4-2 a Scrap FC.
Campeón de Tercera Fuerza
Por su parte, La Juve se coronó en tercera fuerza luego de derrotar 5-3 a Deportivo Vázquez.
Con estos resultados concluyó la competencia en las tres categorías.
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