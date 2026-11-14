CIUDAD ACUÑA, Coah.- El torneo del Deportivo Gámez concluyó con la coronación de los campeones de primera, segunda y tercera fuerza, luego de disputarse las finales de las tres categorías.

Campeón de Primera Fuerza

En primera fuerza, Deportivo Riga se quedó con el campeonato tras vencer 6-4 a Borrachos FC.

Campeón de Segunda Fuerza

En segunda fuerza, Exclusivos obtuvo el título al imponerse 4-2 a Scrap FC.

Campeón de Tercera Fuerza

Por su parte, La Juve se coronó en tercera fuerza luego de derrotar 5-3 a Deportivo Vázquez.

Con estos resultados concluyó la competencia en las tres categorías.