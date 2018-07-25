Desamparados trabajadores de construcción del nuevo hospital del IMSS

Cd. Acuña, Coah. -Grupos de trabajadores que laboran en el campo de construcción de lo que será el nuevo Hospital General Regional del Seguro Social, vienen corriendo algunos riesgos, y se encuentran desamparados, porque subcontratistas están violando sus derechos al retrasarles el pago de sus salarios.

Ante ello quejosos, que solicitaron omitir sus nombres para evitar represalias, denunciaron que con la intermediación de contratistas que han caído en este supuesto, se violan los derechos laborales mientras que las autoridades de la Junta Local de Conciliación ni de la Secretaría de Trabajo han intervenido para frenar esta situación.

Se trata de al menos veinte personas los que se han quejado de este tipo de trato injusto, la mayoría procedentes del interior del país que fueron reclutados bajo engaños.

“Alvarga y Sacyr son dos de las empresas que están a cargo de esta importante obra, pero estas dan los contratos a otras constructoras que son las que han causado el problema”, dijeron trabajadores de la obra.

Durante esta semana, al menos se sabe de alrededor de veinte trabajadores, albañiles y otros de mayor rango que se enfrentaron al problema de que no tenían el depósito en sus cuentas, correspondiente al pago semanal y exigieron que se les liberara el recurso, que aparentemente fue causado por personal de recursos humanos y contabilidad de un subcontratista.

En tanto que las autoridades locales de la Secretaría del Trabajo, no han atendido el reclamo de los trabajadores que estuvieron a punto de provocar el cierre del acceso a las instalaciones y enfrentamientos con otras cuadrillas de personal que realiza labores diversas en la construcción.

“Estamos muy lejos de nuestra tierra y venimos a lidiar con contratistas mentirosos, afectando el patrimonio y los compromisos que tenemos con nuestras familias, que se quedaron esperando que les enviáramos para comer”, esto es muy lamentable para nosotros, dijo uno de los quejosos.