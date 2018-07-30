Designan a José Luis Salinas Galán secretario técnico

Ciudad Acuña, Coah.- Desde este día, José Luis Salinas Galán asumió la Secretaria Técnica que estaba acéfala y tenía solo encargada del despacho.

Con ello quien hasta el domingo pasado fungiera como alcalde se suma a las tareas administrativas de la Presidencia municipal.

Salinas Galán dijo que en este nuevo encargo va a trabajar con otras direcciones pidiendo su opinión para sacar adelante varias acciones que son urgentes.

El exalcalde dijo que el viernes dialogó con Roberto de los Santos y este le propuso esta Secretaría que estaba acéfala desde hace unos meses atrás, ya que quien era su responsable, Felipe Basulto Corona, fue designado como secretario del Ayuntamiento.

Salinas Galán dijo que se incorporará a esta Secretaría con la finalidad de respaldar a la comunidad en resolver las problemáticas.

Cuestionado sobre si aplicaría su gran capacidad ejecutiva, dijo que estará colaborando con los directores de cada área donde debe tomarse una decisión responsable, pero que no impondrá sus puntos de vista ya que es responsabilidad de ellos y son los encargados de ir dando la pauta de las soluciones, él solo será un enlace y pondrá su opinión sobre los temas a resolver tomando acción cuando no se ejecute por quien debe hacerlo.

Mencionó que trabajará con respeto a las decisiones que tome cada director, pero opinará sobre el tema cuando difiera de las soluciones que se propongan, y espera que esto sea positivo para ejecutarlas y no retrasarlas.

“No habrá imposiciones pero sí se buscará dar soluciones más rápido y las que se requieran y sean necesarias, así como las que sean viables”, dijo.

También aseveró que mantendrá la misma postura que como alcalde, en lo que se refiere a atender las demandas que la comunidad haga llegar a los medios de comunicación.

Salinas Galán demostró una gran capacidad ejecutiva en los casi 3 meses que estuvo al frente de la Administración municipal.