Designan personal de guardia en Centro de Justicia y Empoderamiento

Cd. Acuña, Coah.-Aunque a partir de esta semana iniciará el periodo vacacional para los trabajadores de dependencias estatales, en el centro de Justicia y Empoderamiento para Mujeres ya se designó a personal de guardia para asegurar que se les dé atención a las mujeres y familias que se encuentren en condición de riesgo por casos de violencia.

Ludivina Gómez Zamarrón, coordinadora de la dependencia, expresó que en esta se presta el servicio durante los 365 días del año y las 24 horas de los siete días de la semana, por lo que se atenderá de forma normal para dar respuesta a aquellas mujeres que sean víctimas de violencia; sexual, física o psicológica.

Informó que el servicio se presta al público en horarios de 9:00 de la mañana a las 16:00 horas de lunes a domingo y hay personal pendiente durante las 24 horas, en caso extremos y que alguna persona necesite asistencia o asesoría.

Comentó que el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer está vinculado con las corporaciones de seguridad así como con agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Coahuila, para actuar de forma inmediata.

Precisó que las personas que se encuentren en un supuesto acto de riesgo por violencia, pueden solicitar la intervención de esta dependencia, incluso vía telefónica marcando a la línea de emergencia del 911, así como al 773-2383, número que se encuentra a disposición de la población durante las 24 horas, donde se les pueden atender a las mujeres que sean víctimas de violencia.

Ludivina Gómez aseguró que la dependencia operará normalmente con personal de guardia permanente, por lo que exhortó a la población a solicitar la intervención en caso necesario.

Ludivina Gómez Zamarrón, coordinadora del Centro de Justicia y Empoderamiento para Mujeres.