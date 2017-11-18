Despistada conductora ocasiona accidente vial

Un choque tipo alcance que se suscitó en Villaldama y Guerrero frente a la escuela primaria Arturo Peña, tomaron conocimiento elementos de Seguridad Pública.

De acuerdo al informe de los oficiales de la Policía Municipal que tomaron conocimiento, la afectada Liliana Segura Castillo, de 30 años, circulaba de manera normal en su camioneta Dodge RAM modelo 2004 por la calle Guerrero.

El responsable no midió su distancia al distraerse provocando impactar su automóvil Ford Mustang modelo 2006 en color amarillo en la parte posterior de la unidad.

Como la conductora resintió el golpe, se solicitó el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja para que la valorara.

Mientras que el responsable José Luís García Infante, de 19 años quedaba detenido.

La intención era que ambas partes llegaran a un acuerdo, y así el culpable no fuera turnado al Ministerio Público y lograra su libertad al pagar los daños que ocasionó.