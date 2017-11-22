Despistada conductora ocasiona accidente vial

La conductora Brenda Guadalupe Sáenz Gándara, de 23 años, al no tomar su precaución debida cuando manejaba su automóvil, provocó una accidenté vial en el cruce de Iturbide y Guerrero.
No hubo personas lesionadas, aun así arribó una ambulancia de la Cruz Roja, para valorar a los ocupantes de la unidad de la responsable.
Como afectado aparece Raúl Orosco Talamantes, de 67 años, conductor de un vehículo Chevrolet Cavalier modelo 2004 en color azul.
Mismo que circulaba de manera normal por la calle Guerrero, cuando el vehículo Pontiac Gran Am modelo 2000 que manejaba la responsable se le fue encima, impactándose en su parte frontal.