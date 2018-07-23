Despistada conductora ocasiona choque

Al conducir sin precaución al entrar a la ciudad, la conductora Maricela Castillo Berreles de 55 años de edad, ocasionó un fuerte accidente vial donde reportan solo daños materiales, la responsable conducía un automóvil Hyundai Accent modelo 2004 en color verde.

De acuerdo a la información de Seguridad Pública, la persona afectada es la conductora Patricia Subirias Aragón de 46 años de edad, quien manejaba un vehículo de la marca Ford Mustang en color gris modelo 2000 con placas de circulación del estado de Texas

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Guerrero y calle Bravo, cuando la responsable se encontraba en una vulcanizadora arreglando un neumático de su vehículo, al terminar quiso subir a la cinta asfáltica de la avenida Guerrero, pero sin percatarse que circulaba de manera normal la afectada produciéndose la colisión.

Como los daños fueron cuantiosos, elementos de Seguridad Pública invitaron a ambas mujeres a llegar a un acuerdo, caso contrario habrían de turnar el incidente al Ministerio Público en Asuntos Viales.