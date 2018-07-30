Despistada conductora ocasiona choque

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidenté vial en el cruce de las calles Torreón y Sabinas en la colonia Francisco I Madero, resultando responsable una despistada conductora.

La coalición se registró cuando la responsable Mónica García Niño de 46 años de edad, al manejar su camioneta Chevrolet Captiva modelo 2012 en color guindo no hizo su alto correspondiente cuando circulaba por la calle Sabinas,

esto provocó impactar un automóvil Volkswagen tipo Jetta modelo 2001 en color verde que en esos momentos conducía María Puentes Meléndez de 47 años de edad.

Seguridad Pública y la aseguradora del automóvil responsable tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron que los vehículos fueron depositados en un corralón, con efecto de que llegaran las implicadas del choque a un arreglo para reparar los daños que se causaron, en esta ocasión no hubo intervención de la Cruz Roja y luego que las participantes del accidente aseguraron estar bien y no sufrieron golpe alguno.