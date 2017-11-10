Despistada mujer ocasiona choque

Cd. Acuña, Coah.- El accidente automovilístico suscitado en el cruce de la calle Capitán Leal y Aquiles Serdán, dejó cuantiosos daños materiales.

Según la información de Seguridad Pública, como responsable aparece Diana Lizbeth Becerra Flores de 29 años, conductora de un vehículo Dodge Caravan modelo 2006, en color rojo.

Mientras que la afectada fue Martha Castañeda Cornejo, de 48 años, quien conducía de manera normal una unidad Nissan Xtrail, modelo 2011, en color blanco.

Cabe hacer mención que hubo un segundo afectado, Erik Salvador González, de 23 años, quien manejaba un automóvil Ford Mustang modelo 2009 en color negro.

La unidad responsable terminó con toda la parte frontal dañada y la Nissan con un golpe en su lado izquierdo, y el Mustang con años mínimos en la puerta izquierda.