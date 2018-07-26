Despistada mujer ocasiona choque

En el cruce de las calles Corregidora I y bulevar Adolfo López Mateos fue el escenario donde una mujer que manejaba sin precaución provocó un fuerte accidente automovilístico, hizo acto de presencia una ambulancia de la Cruz Roja para atender a la responsable.

La presunta del choque se identificó como Sarahí Loera Hernández de 25 años de edad con domicilio en la calle Privada Avisa 177 del fraccionamiento Santa Sofía, misma que conducía un vehículo Peugeot tipo sedan color gris modelo 2018 con placas del estado de Durango.

Esta mujer por su falta de precaución estrelló su automóvil contra un vehículo Nissan Sentra modelo 2017 en color rojo que manejaba Adán Javier García Puente de 35 años de edad.

Elementos de la Policía que tomaron conocimiento del incidente arrestaron a la conductora responsable del choque por los múltiples daños que causó y la pondría a disposición del agente del Ministerio Público especializado en Asuntos Viales, quien finalmente sea la autoridad que determine la situación legal de esta mujer.