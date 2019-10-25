Despistado conductor ocasiona fuerte choque

Un fuerte accidente automovilístico en el cruce de libramiento Emilio Mendoza Cisneros y la calle Oro, del fraccionamiento Ampliación las Américas; ocasionó un despistado conductor que no tomó su precaución debida.
Este conductor quien responde al nombre de Edgar Iván Ramírez Rodríguez de 35 años, al momento de la colisión manejaba un vehículo Jeep tipo Cherokee modelo 1999 en color rojo, sin placas de circulación.
Mismo que provocó el choque contra un vehículo Ford Mustang modelo 2003 en color gris, que era conducido en esos momentos por Ángel Manuel Maldonado Serrato de 21 años de edad.
Como sólo fueron daños materiales, esperaba que ambos conductores llegaran a un buen acuerdo sin necesidad de que las cosas pasaran a otras estancias.