Después de persecución detienen a sujetos que robaron tres negocios de conveniencia

Como si fuera película, fueron detenidos por elementos de Seguridad Pública después de una persecución tres sujetos involucrados en por lo menos 3 robos a comercios de conveniencia, los sospechosos fueron reportados cuando robaron cerveza en el negocio de conveniencia ubicado en el libramiento Emilio Mendoza Cisneros y avenida Las Américas del fraccionamiento Las Américas, la encargada Hilda Marroquín Enríquez de 59 años de edad proporcionó videos de vigilancia y las características de las personas, así mismo el vehículo en el que se trasladaban.

Cuando hacían su búsqueda, fueron informados que estos tipos habían robado en otro negocio de conveniencia, pero ahora ubicado sobre el mismo libramiento Emilio Mendoza Cisneros y calle Tlatelolco, donde el encargado Armando García Bueno de 49 años de edad les indicó que sólo habían robado cerveza, con estas características continuaron con la búsqueda de los ladrones hasta que en la carretera Acuña-Presa La Amistad a la altura de los rebajes son detectados y detenidos.

Una vez en prisión, los presuntos ladrones dijeron responder a los nombres de José Alberto García González de 21 años de edad con domicilio en la calle 1 #1910 de la colonia Primero de Mayo, Ramiro Alberto Huerta García de 36 años de edad con domicilio en la calle Castellanos de Ávila #902 del fraccionamiento Altos de Santa Teresa, y Juan David Córdoba Presas de 45 años de edad con domicilio en la calle 13 #135 de la colonia Gámez Sumaran, al momento de su detención, los 3 portaban enormes navajas.

Cabe recalcar que las armas blancas que decomisaron, así como el vehículo GM Cadillac 2005 en el que se transportaban y los propios detenidos fueron turnados al Ministerio Público del Fuero Común.