Destroza su flamante vehículo

Solo daños materiales dejaron un accidente automovilístico registrado sobre la carretera Acuña a la Presa La Amistad, la responsable manejaba un vehículo de reciente modelo.

De acuerdo a la información proporcionada por dirección de Seguridad Pública la responsable está identificada como Adriana Fraire, de 25 años de edad, no tomó su precaución debida, al manejar su vehículo de la marca Nissan March modelo 2019 en color azul.

Provocando ser impactado por una camioneta Chevrolet modelo 1977 en color azul que manejaba en esos momentos Arturo Diego, de 74 años de edad.

Como solo fueron daños materiales, los elementos de la Policía Municipal que tomaron conocimiento invitaron a los participantes a que llegaran a un buen acuerdo, para evitar que el incidente fuera canalizado ante el Ministerio Público especializado en asuntos viales.

Se reportan solo daños materiales.