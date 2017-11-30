Detienen a menor por robar un vehículo

Por aparecer como responsable de robar un vehículo, elementos de la Fiscalía General del Estado, arrestaron a un adolescente de 14 años, que cuenta con antecedentes penales de robo.

El detenido, quien está identificado como Juan “NN”, de 14 años, es residente del fraccionamiento Fundadores.

Resulta que este tipo acudió al centro de la ciudad, donde observó un vehículo de la marca Hyundai en color verde modelo 2002 estacionado en una gasolinera.

Se le vino a la mente robar lo que existía en el interior.

Pero cuando realizaba el robo, tomó otra decisión, hurtar la unidad, debido a su experiencia de robo no le fue difícil.

Pero cuando paseaba en el centro de la ciudad, horas más tarde es detectado por elementos de la Fiscalía General del Estado, quien logró su arresto.

El delegado de la Zona Norte, Mario Castro Narro, indicó que el menor por sus antecedentes podría pasar una larga temporada en prisión ya que en distintas ocasiones ha sido detenido por robo.