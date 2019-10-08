Detienen a pareja por alterar el orden

Fueron arrestados por elementos de Seguridad Pública, una pareja que fuera reportada por vecinos de fraccionamiento Amistad, al sistema de emergencias 911 por estar alterando el orden.

Al momento de hacerles una revisión corporal, a la persona del sexo masculino se le encontró entre sus pertenencias un cuchillo de los conocidos como “cebolleros”.

Razón por la cual quedaron detenidos por los cargos de portación de arma blanca para ser canalizados al Ministerio Público del Fuero Común.

Los detenidos se identificaron como Reynaldo Rodolfo Macías Gutiérrez, de 34 años, con domicilio en la calle Claveles 115 de la ampliación Santa Rosa.

La persona del sexo femenino se identificó como Vanessa Córdoba Presas, de 18 años de edad, con el mismo domicilio.

Cabe recalcar que esta pareja fue detenida en el cruce de las calles Anáhuac y Violeta de este mismo fraccionamiento.

Los detenidos serían indagados a fondo por parte del Ministerio Público en turno, todavía que se encontraban lejos de su domicilio y portando este cuchillo que se desconoce hasta el momento para qué finalidad lo traían en su poder.