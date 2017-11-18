Detienen a piromaniaco, quería incendiar vivienda

Fue arrestado por elementos de Seguridad Pública y turnado al Ministerio Público, un tipo que bajo los influjos de la droga intentó quemar una vivienda en la colonia 28 de Junio, la situación de este sujeto se le complicó aún más, al acumulársele cargos de robo.

El sospechoso responde al nombre de Jesús García Soto, de 45 años, quien tiene su domicilio en la calle Prolongación Abasolo 3292 de la colonia San Antonio.

Resulta que este tipo acudió al domicilio de Wendy Lizbeth Rodríguez, de 30 años, ubicado en la calle Antonio Plaza cruce con E. Carranza, donde se apoderó de un bolso con documentos.

Cuando los afectados le reclamaron su proceder, este sujeto los amenazo con quemarles la vivienda, temiendo que cumpliera con su amenaza la víctima solicitó y obtuvo el apoyo de los oficiales de la Policía Municipal para que realizaran su arresto.