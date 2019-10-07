Detienen a tres con una navaja y arma de juguete

Fueron detenidos por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común bajo los cargos de portación de arma blanca; tres tipos que traían en su poder una pistola de postas y tres navajas.

Los tres detenidos responden a los nombres de José David Silva Pérez de 17 años, con domicilio en la calle Cerro del Chano número 1232 del fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Jonathan Domínguez Pérez de 20 años, con el mismo domicilio y Juan Gilberto Medina Santos de 20 años, también con la misma dirección.

Estas tres personas fueron detenidas en el cruce de las calles Cerro del Chalo y calle Cerro del Colorado en privada Altos de Santa Teresa, serán investigadas en relación robos y asaltos que se han cometido en este sector.

Por el momento no existe denuncia directa en su contra, pero el Ministerio Público en turno abrirá una carpeta de indagación en su contra para saber si están relacionados en algún ilícito registrado en este sector.