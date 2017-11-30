Detienen a trío por robo a vivienda

Tres tipos acusados de robo a vivienda, fueron presentados ante el Ministerio Público del Fuero Común, el arresto de los involucrados fue por parte de Seguridad Pública.

Los sospechosos se identificaron como José Roberto calderilla Jiménez, de 29 años, con domicilio en la calle Álvaro Obregón 810 de la colonia Lázaro Cárdenas.

Gilberto Rodríguez de la Torre, de 28 años con domicilio en calle Pino 560 de la colonia Lázaro Cárdenas y Chris Hernández Salas , de 19 años, con domicilio en la calle Cuatro 610 de la colonia Lázaro Cárdenas.

La afectada aseguró que estos tipos se introdujeron a su hogar de donde se llevaron diversos artículos valuados en 1500 pesos.