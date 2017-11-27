Dianas Team golea a La Pandilla

Dentro de la fecha 12 del Torneo de Clausura 2017 de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña, el equipo Dianas Team logro vencer 7 goles a 1 a su similar Pandilla.

Partido que se disputó este domingo sobre el campo tres de la Escuela Rayados, escenario que así mismo fue testigo de un partido donde solo se pudo observar un equipo dentro de la cancha, ya que fue tal el dominio de las Dianas Team que prácticamente desaparecieron al rival.

Lizeth Torres, fue pieza clave para que el equipo Dianas Team se guiara hacia la victoria, ya que no solamente está jugadora se encargó de anotar tres goles, sino también de motivar al resto de sus compañeras a desarrollar un partido casi perfecto ante un equipo hambriento de triunfo, pero sobre todo necesitado de puntos.

Obtener el triunfo no pudo ser más sencillo para las Dianas Team, y es que en base a su contundencia frente a los tres postes fue como este equipo se condujo al triunfo, pero sobre todo lograr tres puntos que hoy les da la posibilidad de ascender al tercer lugar de la tabla general dentro de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña Femenil Libre.

De principio a fin las Dianas se adueñaron del terreno de juego.