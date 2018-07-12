Donará Arconic 50 mil dólares para edificio del Hospital Oncológico

Ciudad Acuña, Coah. -Hay la probabilidad de que la empresa Arconic en este año, de nueva cuenta otorgue 50 mil dólares de donativo para la construcción del Hospital de Oncología que avanza y este año podría quedar concluido el edificio.

Carlos Garza, presidente de ESAFEVI, dijo que con este recurso se podría concluir con los trabajos de la introducción del alambrado eléctrico y el cielo falso.

Dijo que aún falta piso, sanitarios y madera para el área que la requiera.

La Asociación Civil Esperanza, Amor, Fe y Victoria, construye desde hace más de 5 años, el Hospital de Oncología en esta frontera, que esperan que el IMSS lo opere, aunque se ve difícil que vaya a suceder y que deberá ser la misma organización la que se haga cargo de este.

Dijo que por fortuna se siguen sumando voluntades, y recientemente una doctora especialista en oncología de Piedras Negras se ofreció para venir a apoyarlos.

La obra avanza bajo la coordinación de ESAFEVI con recursos de los acuñenses y empresas maquiladoras que se ha sumado al proyecto.

También es de señalar que la familia Ramón Lozoya donó el predio donde se construye el edificio.

El proyecto nace de una gran cantidad de casos de cáncer, sobre todo en niños, y ha generado que muchas organizaciones den apoyo a esta enfermedad, ante la falta de un hospital que la atienda aquí.