Dos lesionados en fuerte accidente

El chofer de un camión de transporte de maquiladoras de las empresas SIL provocó un fuerte accidente, donde dos personas resultaron lesionadas siendo trasladadas a la Clínica 87 del Instituto Mexicano del Seguro Social por socorristas de la Cruz Roja, los hechos sucedieron sobre la carretera Acuña a la Presa la Amistad a la altura del lugar conocido como los Rebajes.

Mientras que el responsable identificado como Jorge Alberto Cirlos Alarcón de 18 años, quedaba detenido para ser canalizado al Ministerio Público especializado en Asuntos Viales.

Esta persona quien conducía a exceso de velocidad un camión de la marca internacional modelo 1992 en color amarillo, con el cual se impactó por su falta de responsabilidad en la parte posterior de un vehículo Nissan Tsuru modelo 2013 habilitado como taxi.

Esta unidad era conducida por Ricardo Zamora García, de 40 años de edad.

Debido al impacto este vehículo de alquiler se impactó en la parte posterior de una camioneta Chevrolet Equinox en color gris, modelo 2017 que conducía José Carlos García Sifuentes, de 27 años.

Durante la colisión resulta lesionado el chofer del taxi Ricardo Zamora García y el pasajero Omar Chávez Hernández, de 23 años, quien viajaba en el taxi afectado.