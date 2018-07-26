Dota de agua a la población las 24 horas al día

Ciudad Acuña, Coah.- Acuña es uno de los pocos municipios que mantiene la red de agua potable las 24 horas del día.

Sergio Garza Castillo, gerente de SIMAS, así lo dio a conocer.

Aunque reconoció que hay que realizar varias acciones en las horas en que la mayor parte de la comunidad duerme por las noches para garantizar el abasto de las horas pico, pero no se deja a la ciudad sin agua potable.

“En la red siempre hay agua, pero es necesario prepararse para las horas pico por lo que se requiere de algunas estrategias que van el reducir bombeo en las horas que la mayoría duerme, para que la misma mayoría de la población tenga agua suficiente en el día, ya que la demanda y el desperdicio de este líquido este año con las temperaturas que se tienen se ha elevado como nunca”.

¿Qué es importante trabajar para mejorar? Sin duda alguna, dijo, “por eso estamos haciéndolo para que este municipio siga siendo ejemplo nacional en el rendimiento, eficiencia y eficacia de la operación.

”Actualmente tenemos proyectos ejecutivos para que en condiciones excepcionales como las de este verano tengamos siempre agua en toda la ciudad ya que con las acciones que se realizan hay días y lugares donde baja la presión de manera importante”, reconoció.

Pero también reiteró que la red siempre tiene agua.

Asimismo volvió a comentar que urge una política pública que obligue al ciudadano, a los constructores y a la población en general a tener tinacos de agua que un día puedan soportar la baja presión y gastar lo que está ahí almacenado como presa en la mayor parte del país.