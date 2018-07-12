Duermen once tras las rejas de seguridad pública

Cuando realizaban sus operativos de vigilancia y presencia en toda la ciudad,

Elementos de Seguridad Pública lograron la detención de 11 personas durante el turno nocturno.

De los detenidos únicamente uno fue consignado al Ministerio Público por el delito de lesiones mientras que los diez restantes quedaron a disposición del juez calificador para su multa administrativa

Entre los detenidos resaltan tres conductores que manejaban en estado de ebriedad, mismos que responden a los nombres de Jorge Soto Delgado de 35 años arrestado en el cruce de Hidalgo y Justo Sierra.

El segundo dijo llamarse Samuel Pizarro Alvizu de 26 años, detenido en el cruce de Antonio Rentería y sur Poniente, y finalmente Juan de Dios Flores Lozano de 30 años, él fue arrestado en el cruce de la calle 5 de Mayo y Madero también en la zona centro

También se logró la detención de 3 personas que participaron en riña entre ellos, son Sergio Alejandro Turrubiates de 29 años. Concepción Lugo Hernández de 34 años y Yesenia Ramírez Alfaro de 28 años, todos ellos detenidos en el cruce de las calles Endrino y Samán del Fraccionamiento Cedros

Mientras, que por inhalar sustancias tóxicas son detenidos, Cristian Moreno Lucero de 22 años y Francisco Ramírez López, su arresto fue en el cruce de la calle Huitzilopochtli y Donato Guerra, finalmente se detuvo a José Dolores Morado Rodríguez de 44 años en el cruce de Diego Rivera y Alfredo Garza por tomar en la vía pública.