Ebrio sujeto ocasiona aparatoso choque y resultan cuatro lesionados

El resultado del aparatoso choque tipo carambola ocurrido sobre el libramiento Sur Poniente a la altura del lugar conocido como Los Columpios, fue de 4 personas lesionadas (tres de ellos menores de edad) y daños cuantiosos.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford F150 modelo 2000 identificado como Félix Hernández Calderilla de 24 años de edad circulaba por este libramiento, y al invadir carril provoca impactarse contra un Nissan Tsuru modelo 2008, el cual era utilizado como carro de sitio, mismo que era conducido por Juan Diego Hernández Santoyo de 37 años de edad, la camioneta responsable siguió su loca trayectoria y fue a impactarse contra un Jeep Cherokee 1980 color negro que se encontraba estacionado sobre el acotamiento.

En este Jeep se encontraba el chofer Roberto Carlos Vega Rodríguez de 33 años de edad, residente del ejido La Potasa, y era acompañado por Ana María Medina Treviño de 37 años de edad, quien resultó policontundida, con dolor en lo que es todo el lado derecho del cuerpo.

Sale lesionado Roberto Carlos de 3 años con una herida en el hueso parietal de aproximadamente 3 cm, Brian Oziel de 9 años resultó con golpes leves y Josué de 15 años de edad sólo con golpes leves.

Todos fueron trasladados a la clínica 13 del Seguro Social para su valoración médica por una ambulancia de la Cruz Roja, el responsable quedó detenido por todos estos daños y por las lesiones a los afectados.