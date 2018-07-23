Ebrio sujeto ocasiona aparatoso choque

Al manejar a exceso de velocidad y ebrio, un chofer de una pesada unidad, ocasionó un aparatoso choque al impactar a una camioneta estacionada, la cual terminó incrustada en una vivienda particular.

El accidente fue protagonizado por un camión de transporte industrial de la marca Mercedes Benz modelo 2006, el cual es propiedad de la empresa transportes Ibarra, mismo que era conducido por José María Saucedo Castro de 39 años de edad.

El responsable, circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Machiche, y al llegar al cruce con la calle Fresnos, se impactó contra una camioneta Dodge Durango modelo 2000, que se encontraba debidamente estacionada.

Esta última camioneta fue a impactarse contra la vivienda marcada con el número 310 de la calle de Machiche propiedad de Ana Lidia Ibarra Martínez

El chofer responsable, en lugar de hacerle frente al problema, se dio a la huida, pero vecinos del sector que se dieron cuenta de la situación, lo siguieron por varias cuadras hasta que lograron detenerlo y entregarlo a las autoridades.

La situación para este chofer es comprometida, esperando que la empresa para la cual trabaja lo apoye en pagar los daños tanto de la camioneta afectada como de la vivienda dañada.