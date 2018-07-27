Ebrio sujeto vuelca su unidad y la deja abandonada

Al manejar en estado de ebriedad, un conductor de una Van ocasionó volcar su unidad quedando impactada contra un negocio ubicado en carretera Santa Eulalia, lugar hasta donde llegaron elementos de Cruz Roja y Seguridad Pública.

El responsable, quien se identificó como hermano de un escolta del ex presidente municipal Evaristo Lenin Pérez se dio a la huida juntamente con los otros 3 ebrios que lo acompañaran

El incidente ocurrió cuando el responsable se dirigía al fraccionamiento Fundadores donde tiene su domicilio a bordo de una Van Chevrolet Ventura modelo 1996 en color blanco con placa de circulación del estado de Texas.

Debido a lo ebrio en que conducía, pierde el control, sale de la cinta asfáltica, da una voltereta y es cuando se impacta con la fachada del negocio Ferre Block, al cual le causó daños y la unidad quedó en posición normal.

Al final socorristas de la Cruz Roja llegaron al lugar del incidente, pero prácticamente fueron corridos por el prepotente chofer quien se escudaba con ser hermano de una escolta.

Pero cuando escucharon las sirenas de las patrullas que acudían también a tomar conocimiento, se dieron a la huida para evitar ser sancionado dejando la Van abandonada con infinidad de latas de cerveza en su interior.