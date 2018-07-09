Ebrios sujetos a punto de ocasionar una tragedia

La parranda para tres sujetos terminó cuando un conductor de 22 años de edad estuvo a punto de ocasionar una tragedia al impactar su vehículo contra un árbol y terminó dentro de una placita donde una familia se divertía.
Este accidente ocurrió cuando el responsable Cristian Moreno Lucero de 22 años de edad manejaba a exceso de velocidad su vehículo Chevrolet Impala modelo 2007 al momento de andar en completo estado de ebriedad.
Debido a que no coordinaba bien sus movimientos, este chofer fue y se impactó contra un árbol, lo que provoca perder el control y quedar prácticamente arriba de la placita del fraccionamiento Santa Rosa.
Afortunadamente quienes se encontraban en este lugar estaban a varios metros de donde terminó el vehículo por lo que se salvaron de algún golpe.
Seguridad Pública al arribar a este incidente ocurrido sobre el libramiento Sur Poniente cruce con la calle Múzquiz, realizó la detención de Cristian, quién no coordinaba sus movimientos por el estado de ebriedad en que se encontraba.